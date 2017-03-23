راسينغ الأرجنتيني يتفادى كارثة جوية

وانطلقت الطائرة المروحية الصغيرة بسرعة على مدرج الاقلاع في مطار كوردوبا فبدأ اللاعبون المذعورون بالصراخ لإنذار قائد الطائرة بأن أحد أبواب الطائرة مفتوح.

ووقع الحادث الأحد بعد مباراة بلغرانو مع راسينغ، ولم يكشف عنه الا الخميس من قبل أحد ركاب الطائرة.

ووقعت كارثة في تشرين الثاني/نوفمبر أدمت قلوب عشاق كرة القدم في أميركا الجنوبية عندما سقطت طائرة تقل لاعبي تشابيكوينسي البرازيلي وهم في الطريق إلى ميديين الكولومبية لمواجهة فريق أتلتيكو في نهائي كوبا سودأميريكانا.

وأدى حادث سقوط طائرة الـ"تشارتر" إلى مصرع 71 شخصاً من أصل 77 راكباً كانوا على متنها بينهم لاعبو الفريق البرازيلي.