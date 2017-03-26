فالفيردي يحصد لقب سباق كاتالونيا

وتفوق المتسابق البالغ عمره 36 عاماً على الكولومبي جارلينسون بانتانو ليفوز بثالث مرحلة في أسبوع.

وبدأ فالفيردي هجومه مع الايرلندي دانييل مارتن قبل ثلاثة كيلومترات على نهاية المرحلة التي امتدت لمسافة 138.7 كيلومتر حول برشلونة واختتمت بلفات حول مونتجويك وهي المنطقة التي استضافت أولمبياد 1992.

وجاء الإسباني مارك سولير زميل فالفيردي في فريق موفيستار في المركز الثالث بفارق دقيقة واحدة و16 ثانية.

وحاول كريس فروم بطل سباق فرنسا الحفاظ على ماء وجهه بعد أدائه السيء في المرحلة السادسة وشن هجوما في اللفة الأخيرة لكنه لم يستطع الحفاظ على سرعته ليعود إلى الخلف سريعا وينهي السباق في المركز 30 في الترتيب العام.

وفاز فالفيردي، الذي حصد لقبي سباق كاتالونيا وإسبانيا في 2009، في المرحلة الثالثة في لا مولينا والخامسة في لو بورت.

وكان المتسابق الإسباني يتقدم بفارق مريح على كونتادور قبل بدء المرحلة الأخيرة بعد حلوله في المركز الثاني في المرحلة السادسة أمس السبت وأظهر قوة كبيرة في العودة بعد إضافة دقيقة واحدة إلى زمنه بعد مخالفة ارتكبها فريقه موفيستار يوم الثلاثاء في مرحلة ضد الساعة للفرق.

وقال فالفيردي للصحفيين "كنت في حالة جيدة اليوم بعد مرحلة صعبة أمس.. كل شيء كان سهلا والفضل للفريق".

وأضاف "كنت أعلم أن دانييل (مارتن) سيهاجم مثلما يفعل دائماً وعملت بكل قوة للبقاء معه وفي النهاية فزت بالمرحلة بفارق ضئيل للغاية".