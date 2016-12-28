الدراج البريطاني برادلي ويغينز يعلن اعتزاله
أعلن الدراج برادلي ويغينز، بطل العالم للدراجات الهوائية وأول بريطاني يفوز بدورة فرنسا الدولية عام 2012، اعتزاله الأربعاء عن عمر 36 عاما، منهيا مسيرة بات خلالها أحد أبرز رياضيي بلاده.
وقال ويغينز في بيان على موقع "فيسبوك"، "كنت محظوظا بما فيه الكفاية لأعيش حلما وأحقق طموح الطفولة بأن تكون لي مسيرة ومدخول من الرياضة التي أغرمت بها في سن الثانية عشرة".
وأضاف: "قابلت مثلي الأعلى وزاولت الرياضة إلى جانب الأفضل خلال عشرين عاما. عملت مع أفضل المدربين والمديرين في العالم، وسأبقى ممتنا على الدوام لدعمهم".