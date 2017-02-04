الألماني كيتل يحتفظ بلقب طواف دبي للدراجات

وكانت المرحلة الرابعة الجبلية لمسافة 109 كلم في حتا المقررة الجمعة الغيت بسبب الرياح القوية التي شهدتها الامارات.

وقطع كيتل الذي كان فاز أيضاً بالمرحلتين الأولى والثانية، مسافة المرحلة الخامسة التي بلغت 124 كلم في دبي، بزمن ساعتين و34 دقيقة و12 ثانية، متفوقاً بفارق السرعة النهائية على الثنائي الإيطالي إيليا فيفياني (سكاي) وريكاردو مينالي (أستانا).

وتصدر كيتل الترتيب العام بعدما قطع المسافة الإجمالية للسباق التي تقلصت إلى 693 كلم بدلاً من 802 كلم بعد إلغاء المرحلة الرابعة، بزمن 15 ساعة و8 دقائق و56 ثانية.

وابتعد بفارق 18 ثانية عن ديلان غرونيفيغن (لوتو أن إل جامبو) الثاني، و20 عن مواطنه يوهان ديغينكلوب (تريك سيغافريدو) والذي كان أحرز المرحلة الثالثة.

وأكمل اللوكسمبورغي جان-بيان دراكر (بي ام سي) الترتيب العام في المركز الرابع وفيفياني في الخامس، في حين كان البريطاني مارك كافنديش (ديمنشن داتا) بطل نسخة 2015 الخاسر الاكبر، بعدما حل رابعا في مرحلة اليوم والثامن في الترتيب العام.

وقال كيتل في تصريحات لقناة "دبي الرياضية" بعد نهاية السباق: "سعيد جدا بفوزي باللقب للمرة الثانية على التوالي، وفخور بإحرازي الفوز في 75 مرحلة في مسيرتي منها 8 مراحل في دبي".

واكد أن إلغاء المرحلة الرابعة الجبلية في حتا "لم يصب في صالحي، لأنني في العام الماضي لم أخسر الكثير من الثواني في نفس المرحلة، وإلغاء المرحلة جاء بسبب الرياح القوية والكل وافق على القرار حفاظاً على سلامة الدراجين".

الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة

1- كيتل 15,08,56 ساعة

2- غرونيفيغن بفارق 18 ثانية

3-دغنكولب بفارق 20 ثانية

4- دراكر بفارق 24 ثانية

5-فيفاني بفارق 24 ثانية