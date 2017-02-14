طواف عُمان الدولي: بداية متميزة لكريستوف

وأحرز كريستوف دراج فريق "كاتوشا"، المرحلة الأولى التي امتدت 176,5 كلم، بالسرعة النهائية ("سبرينت")، بزمن 3 ساعات و46 دقيقة و29 ثانية، متقدما على الإيطاليين كريستيان سباراغلي ("دايمنشن داتا") وسوني كولبريلي ("البحرين مريدا").

وكرر كريستوف الإنجاز نفسه الذي حققه في طواف 2016.

وشهدت المرحلة سقوط عدد من الدراجين قبل 700 متر من خط النهاية. وكان بونن ("كويك ستيب") ابرز ضحايا هذا التصادم بين الدراجين، اذ اصطدم بالعجلة الخلفية لزميله في الفريق ايف لامبير، ما ادى الى سقوطه وعدد من الدراجين الآخرين.

وأوضح لامبير "كنا نتقدم بسرعة عالية، ما بين 55 كلم/س و60 كلم/س"، موضحا أن سرعة الرياح وضغط الدراجين أمامه دفعاه "لتعديل مساري أنا أيضاً، ولسوء الحظ، لامس طوم عجلتي الخلفية".

وتمكن بونن من الوقوف مجدداً، إلا أن قميصه كان ممزقاً والدم يسيل من ظهره وكوعه الأيمن، من دون أن يبدو انه تعرض لأي اصابة، إذ تمكن من قيادة دراجته بنفسه إلى الفندق الواقع على مسافة 30 كلم.

وسيرتدي كريستوف القميص الأحمر المخصص لمتصدر الترتيب العام، في انطلاق المرحلة الثانية الأربعاء في نخل البستان، والممتدة على مسافة 145 كلم.



- في ما يأتي ترتيب المرحلة الأولى:

1- النرويجي الكسندر كريستوف (كاتوشا) 3.46:29 ساعات

2- الإيطالي كريستيان سباراغلي ("دايمنشن داتا") التوقيت عينه

3- الإيطالي سوني كولبريلي ("البحرين مريدا") التوقيت عينه

4- الدنماركي لاسي نورمان هانسن ("أكوا بلو") التوقيت عينه

5- الأرجنتيني لوكاس هايدو ("يونايتد هلث كير") التوقيت عينه



الترتيب العام بعد المرحلة الأولى:

1- كريستوف 3.46:29 ساعات

2- سبراغلي بفارق 0,04

3- البلجيكي ايميه دي جنت ("سبور فلاندرن") بفارق 0,04

4- كولبريلي ("البحرين مريدا") بفارق 0,06

5- الإيطالي جيوسيبي فونزي ("فيلير تريستينا") بفارق 0,06

