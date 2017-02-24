طواف أبوظبي: كيتل بطلاً للمرحلة الثانية

وأحرز كيتل المرحلة البالغ طولها 153 كلم داخل أبوظبي ومحيطها، بزمن 3 ساعات و28 دقيقة و11 ثانية، متفوقاً بالسرعة النهائية على الأسترالي كاليب ايوان ("أوريكا سكوت") وكافنديش ("دايمنشن داتا").

وعوّض الألماني دراج فريق "كويك ستيب" الذي أحرز في كانون الثاني/يناير طواف دبي، سقوطه في الكيلومتر الأخير من المرحلة الأولى الجمعة.

وأثبت كيتل تميزه بعدما تخلف في الكيلومترات الثلاثين الأخيرة عن صدارة السباق، واضطر أيضاً إلى تبديل عجلات دراجته، قبل أن يعود ويحرز المرحلة بالسرعة النهائية.

وقال كيتل بحسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لفريقه "آمنت بالفوز اليوم حتى النهاية، والطريقة التي حققت فيها ذلك تجعل الأمور جيدة جداً، كما في دبي منذ أسبوعين".

أضاف: "في المرحلة الأولى فقدت الفرصة للقتال من أجل الفوز.. لذا كنت اتطلع اليوم للاستفادة من هذه الفرصة حتى أقصى حد".

وستكون المرحلة الثالثة الجبلية السبت لمسافة 186 كلم في مدينة العين الاصعب بين المراحل الأربع للسباق البالغة مسافته الاجمالية 671 كلم تتوزع على أربعة مراحل.