القبض على رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد ريو 2016

ووجهت لنوزمان (75 عاما) تهم بـ"الفساد وتبييض الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية"، حسب بيان صادر عن الشرطة.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس ان 20 شرطيا شاركوا في الساعات الاولى من صباح اليوم (الخميس) في عملية توقيف نوزمان في ريو دي جانيرو

واستجوبت الشرطة الفدرالية نوزمان لعدة ساعات في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي باعتباره "العنصر الرئيسي" في شبكة فساد أتاحت لريو دي جانيرو الحصول على استضافة أولمبياد 2016.

وتم تفتيش منزل نوزمان الواقع حي لوبلون الراقي في ريو دي جانيرو، وكذلك مقر اللجنة الاولمبية البرازيلية وعدة شركات لها علاقة بهذا الموضوع، وتمت مصادرة جواز سفره.

وشارك في العملية ممثلون عن الشرطة والقضاء الفرنسي لا سيما القاضي المتخصص في مكافحة الفساد رينو فان رويمبكي.

وفي نفس الوقت، قامت السلطات الفرنسية بتفتيش دقيق لمنزل وسيط برازيلي مقيم في فرنسا في إطار تحقيق فتحته في 2015 حول شكوك بالفساد في عملية منح أولمبيادي 2016 و2020 إلى ريو وطوكيو.

وتشك الشرطة البرازيلية ايضا في حاكم ريو دي جانيرو السابق سيرجيو كابرال --الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما لتورطه في قضايا فساد وتبييض أموال-- بأنه العقل المدبر لهذه العملية التي تم فيها دفع رشاوى بمبلغ مليوني دولار للسنغالي بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى والعضو السابق في اللجنة الاولمبية الدولية لامين دياك.

