هل تكون الألعاب الأولمبية في المغرب العربي؟

وكشف بيراف أنه اقترح هذه الفكرة على الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، مؤكدًا أنه يؤمن بمشروع الوحدة العربية ومقتنع بقدرة الدول العربية على تنظيم أكبر الفعاليات الدولية.

وشدد بيراف، في تصريحاته لقناة "النهار" التليفزيونية الخاصة، أن دول الجزائر والمغرب وتونس تمتلك كفاءات رياضية على مستويات عالمية وبإمكانها أن تتجاوز كل الصعوبات التي يمكن أن تعترض تنظيم حدث رياضي بحجم الألعاب الأولمبية.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة وهران، الواقعة غربي الجزائر، تستضيف دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لعام 2021.