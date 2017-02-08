مدفوعات مثيرة للجدل بشأن أولمبياد طوكيو 2020

وقالت كيودو إنّ استجواب تسونيكازو تاكيدا - الذي قاد طوكيو بنجاح للفوز بحق استضافة الأولمبياد - إلى جانب مجموعة أخرى من المشاركين في تجهيز الملف جاء بناء على طلب من السلطات الفرنسية.

وأضاف التقرير أنّ تأكيداً وباقي الأشخاص نفوا ارتكاب أي خطأ.

ورفض مكتب الإدعاء العام في طوكيو وكذلك اللجنة الأولمبية اليابانية التعليق على التقرير بعد اتصال من رويترز.

وأعلن الإدعاء الفرنسي العام الماضي التحقيق في مدفوعات من مسؤولي ملف طوكيو بأكثر من مليوني دولار لشركة بلاك تايدينغز الاستشارية.

ويترأس إيان تان تونج هون شركة بلاك تايدينغز ويشتهر بأنه من أصدقاء بابا ماساتا دياك ابن الأمين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى المتورط في فضيحة فساد.

وقال مسؤولون يابانيون أكثر من مرة إنّ هذه المدفوعات جاءت نتيجة الحصول على استشارات من الشركة وشكلت اللجنة الأولمبية اليابانية لجنة لدراسة الأمر وأعلنت أنّ المدفوعات شرعية.