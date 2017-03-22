فرنسا ترفض فكرة استضافة أولمبياد 2028

أكدت اللجنة المسؤولة عن ملف ترشح العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024 أنها على استعداد للمشاركة في جلسة التصويت الخاصة بمنح شرف استضافة دورتي 2024 و2028، إلا أنها أوضحت في الوقت نفسه أنها ليست مهتمة باستضافة أولمبياد 2028.

وقال توني استانغيت، مساعد رئيس اللجنة الفرنسية في مقابلة صحفية بالعاصمة البريطانية لندن أمس الثلاثاء: "لا يمكننا أن نقبل استضافة أولمبياد 2028، هذا غير ممكن".

ومن جانبه، أصر الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أمام عزوف الكثير من مدن العالم عن التقدم بملفات ترشحها لاستضافة الأولمبياد، على أن يتم اختيار كل من لوس أنجليس وباريس، المدينتين الوحيدتين، اللتين قررتا الاستمرار في خوض غمار المنافسة على شرف استضافة الأولمبياد، لتنظيم دورتي 2024 و2028.

وقال باخ يوم الجعة الماضي عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية في بيونغ شانغ بكوريا الجنوبية، مقر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة: "كل الخيارات مطروحة فوق الطاولة".

ورغم ذلك، أكد استانغيت أن باريس ستقبل فقط بأن تكون مقراً لأولمبياد 2024، حيث قال: "نوافق على قيام اللجنة الأولمبية الدولية باختيار مقر دورتين أولمبيتين في اجتماع ليما، ولكن بالنسبة لنا إما الآن أو لا للأبد".

وبعد أن أخفقت في نيل شرف استضافة الأولمبياد ثلاث مرات أعوام 1992 و2008 و2012، لم تعد باريس مستعدة لتأجيلات أخرى.

واختيرت العاصمة الفرنسية لاستضافة الأولمبياد لأخر مرة في عام 1924.