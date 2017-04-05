سحب ذهبية أولمبية وفضيتين بسبب المنشطات

وأوضحت اللجنة في بيان "إعادة تحليل عينات تايمازوف في بكين بينت وجود آثار لمادتي تورينابول وستانوزوبول" المحظورتين.

وتوج تايمازوف بالذهب في أولمبيادي أثينا (2004) ولندن (2012) أيضاً بعد أن حصل فضية أولمبياد سيدني (2000)، وقد فاز في نهائي وزنه في بكين على الروسي بختيار أحمدوف.

وسيحرم المصارع الأوكراني فاسيل فيدوريشين (تحت 60 كلغ) من فضيته في بكين، والرباعة الروسية سفتلانا تزاروكاييفا (تحت 63 كلغ) من فضيتها في لندن بعد أن أثبتت اإعادة التحاليل وجود آثار لمادة تورينابول في عيناتهما.

وأطلقت اللجنة الأولمبية الدولية في الأشهر الأخيرة برنامجاً واسعاً لإعادة تحاليل العينات المأخوذة من الرياضيين في أولمبيادي 2008 و2012.