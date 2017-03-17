دراسة إمكانية التصويت المزدوج لأولمبياد 2024 و2028

وانحصر الصراع بين مدينتي باريس ولوس أنجليس الأميركية بعد انسحاب ثلاث مدن من السباق وهي روما وهامبورغ الألمانية وبودابست علماً بأن التصويت سيجرى في ليما عاصمة البيرو في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال باخ خلال تواجده في مدين بيونغ تشانغ التي تستضيف دورة الألعاب الاولمبية الشتوية العام المقبل "كل شيء مطروح على الطاولة ولا نستبعد أي طرح وهذا يتضمن الاجراءات المتعلقة باولمبيادي 2024 و2028".

وعندما سئل بان الآلية الأولمبية بأن معرفة هوية المدينة التي ستستضيف الألعاب الأولمبية يجب أن تعرف قبل سبع سنوات إلا في "حالات استثنائية" رد باخ بقوله "هناك دائماً طريقة للاجتهاد من خلال الآلية الأولمبية بمعنى آخر التكيف مع متغييرات الزمن".

وتابع "هناك فرصة حالياً للقيام بذلك لأننا نملك مدينتين رائعتين وإذا نظرنا إلى ما يحصل في العالم حالياً نجد بأن هناك الكثير من عدم الاستقرار وعدم الوضوح والأوضاع الهشة".

وأوضح "وبالتالي فاننا نملك ترشيحين قويين وسيكون القرار في يد مجموعة العمل لكي نخرج بقرار إيجابي في هذا الصدد".

وكان باخ عزز في كانون الأول/ديسمبر الماضي التوجه لمنح الاستضافة المزدوجة، باعتباره أن طريقة التصويت الراهنة تؤدي إلى وجود العديد من الخاسرين في ملف استضافة أكبر دورة رياضية.

ودعم باخ دعوته الى تغيير الالية بالقول "يمكنك أن تكون سعيداً ظل موقف قوي (لجهة عدد المدن المرشحة) ليوم واحد، ولكنك تتأسف في اليوم التالي لأن الإجراء يبدأ بانتاج خاسرين، فليس الهدف من إجراءات الترشيح الأولمبي إيجاد خاسرين".

ولا يتماشى التصويت لاستضافة دورتين أولمبيتين معا مع الآلية الاولمبية، إلا ان باخ أكد في تصريحات سابقة وجوب "أن نأخذ في الاعتبار أن الاجراء كما هو الان ينتج الكثير من الخاسرين".

وتخشى اللجنة الاولمبية الدولية من عدم تقدم باريس أو لوس أنجليس بطلب لاستضافة الألعاب مجدداً في حال عدم نيلهما حق تنظيم اولمبياد 2024. وفي فترة من عدم الاستقرار الاقتصادي، فان اللجنة الاولمبية الدولية لا يمكنها خسارة مدن مرشحة من هذه النوعية.