تجريد الروسية سافينوفا من ذهبية 800 م في أولمبياد لندن

وأشارت "كاس" إلى "أدلة واضحة" تثبت تورط سافينوفا في المنشطات منذ ما قبل انطلاق بطولة أوروبا لألعاب القوى في برشلونة 2010 وحتى بطولة العالم في موسكو 2013، وبينهما دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012.

ويبدأ احتساب مدة العقوبة من الرابع والعشرين من آب/اغسطس 2015.

وأوضحت "كاس" أن سافينوفا جردت من كل ألقابها بين 26 تموز/يوليو 2010 و19 آب/أغسطس 2013.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي رفضت العام الماضي استئناف 67 رياضياً في المنتخب الروسي لألعاب القوى للمشاركة في أولمبياد ريو 2016 بعد قرار إيقافهم من الاتحاد الدولي للعبة بسبب المنشطات.