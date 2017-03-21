وأبلغ توني إستانجيه الحاصل على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في الكانوي رويترز اليوم الثلاثاء بأن باريس لا تعارض اختيار المدينتين اللتين تنظمان أولمبياد 2024 و2028 في نفس الاجتماع الذي يعقد في وقت لاحق من العام الجاري بخلاف ما كان يحدث سابقاً.

ولكنه أوضح أن باريس، التي لم تستضف الأولمبياد منذ 1924 والتي تنافس لوس أنجليس بعد انسحاب عدة مدن، متاحة فقط استضافة دورة 2024.

وقال العضو باللجنة الأولمبية الدولية "2028 ليس خياراً بالنسبة لنا".

وأضاف: "مشروعنا ممكن ومضمون فقط بالنسبة لأولمبياد 2024... الأرض التي سيتم بناء القرية الأولمبية وتلك الخاصة بأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة عليها متاحة فقط لدورة 2024".

وتابع: "هذه المرة الرابعة التي تحاول فيها باريس تنظيم الأولمبياد ونعتقد أنه الآن وإلا فلا. هذه آخر مرة ستتقدم فيها باريس لتنظيم الأولمبياد. بعدها أعتقد أن باريس وفرنسا ستقوم بأمور مختلفة."

وقال مسؤولو الملف إن هناك اتفاقاً ستعيد بموجبه باريس الأراضي المخصصة للقرية الأولمبية للمطورين بعد الدورة حال فوزها بحق تنظيمها أو في أيلول/ سبتمبر المقبل حال خسرت باريس لصالح لوس أنجليس.

وألمح توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنه لن يعارض منح حق استضافة أولمبياد 2024 إضافة لأولمبياد 2028 في الوقت ذاته. وقال الأسبوع الماضي إن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية وافق على تشكيل مجموعة عمل لاستكشاف التغييرات المحتملة على العملية ورفع النتائج في تموز/ يوليو.

وسيتم تحديد المدينة المستضيفة لأولمبياد 2024 خلال تصويت في ليما في بيرو في أيلول/ سبتمبر.

وقال مسؤولون من المدينتين المتنافستين إنهما يركزان على نسخة 2024 ولا يتطلعان لأبعد من ذلك. وقال إستانجيه إن باريس لن تعارض اختيار مقري أولمبياد 2024 و2028 في جلسة واحدة حال منح لوس أنجليس حق تنظيم دورة 2028.



وقال: "نحن مستعدون لهذا الخيار.. نحن نرحب بالعملية. إذا توصلت اللجنة الأولمبية الدولية لحل مع لوس أنجليس فإن هذا سيكون رائعاً."

وأضاف: "ولكن يمكنني القول إن باريس متاحة فقط لأولمبياد 2024. لا يمكننا قبول 2028."

وقال إن 95 في المئة من المنشت جاهزة بالفعل باستثناء مجمع الألعاب المائية الذي لا يزال ينتظر قرار الانشاء.