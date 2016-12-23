الأولمبية الدولية تبدأ إجراءات تأديبية بحق 28 رياضيا روسيا

وصدر قرار اللجنة بناء على ما جاء في الجزء الثاني من تقرير مكلارين حول قضية المنشطات في روسيا.

وأجرى رئيس التحقيقات بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) تحقيقاته بشأن 95 عينة تخص رياضيين روس شاركوا في أولمبياد سوتشي، ثم وضعها تحت تصرف اللجنة الأولمبية الدولية.

ووفقاً لتقرير المحامي الكندي ريتشارد مكلارين، ظهرت أدلة على تلاعب في العينات الخاصة بـ28 رياضياً روسياً.

وأشار تقرير مكلارين إلى أن المؤامرة شملت 12 رياضياً روسياً حصدوا ميداليات أولمبية.

وكشف مكلارين في تقريره أن أكثر من ألف رياضي تورطوا أو استفادوا من برنامج ممنهج ومدعوم من قبل الدولة لانتشار المنشطات في روسيا.