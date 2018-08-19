وأهدى الصيني سون يانغ بلاده ذهبية مئتي متر سباحة حرة بزمن قدره دقيقة وخمس وأربعون ثانية وثلاثة وأربعون جزء، تاركا الفضية للياباني ماتسوموتو كاتيسوهيرو كاتسو هيرو والبرونزية َ للصيني الآخر جي تشنيجي.

وحصد الصيني الآخر جياي شو ذهبية 100 م على الظهر بزمن قدره 52 ثانية و34 جزء أمام الياباني ريوسوكي والكوري الجنوبي جوهو لي.





وفي سباق 200 م على الظهر للسيدات جاء المركز الأول صينياً بفضل ليو (2.07.65 د) أمام اليابانية ساكاي والصينية الأخرى بينغ.





كما تـوجت الصين بالميداليةِ الذهبيةِ في سباق ألف وخمسِمائة سباحة حرة للسيدات.





وانغ جيانجاهي حصلت على المركز الأول بعدما قطعت مسافة السباق في 15 دقيقة و53 ثانية و68 جزءً تاركة الميداليةَ الفضية لمواطنتِها لي بينغ جي والبرونزية لليابانية كوبري واكا.

واخترقت اليابانية سوزوكي الهيمنة الصينية على الذهب بانتصارها بسباق 100 م صدر بزمن قدره (1.06.40 د) أمام مواطنتها أوكي والبرونزية للصينية شي.

وكذلك الحال بالنسبة لسابق 200 م فراشة للرجال عندما نال الياباني سيتو المركز الأول (1.54.53) أمام مواطنه ناو، وفي المركز الثالث الصيني لي.