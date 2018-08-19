وحقق نسور قاسيون الفوز بنتيجة عريضة على منافسهم منتخب تيمور الشرقية بنتيجة 5-2 لحساب المجموعة الثالثة.

وسجل لمنتخب سورية عبد الهادي شلحة ثنائية 54 و90+2، زكريا حنان 33، محمود البحر 43، محمد كواية 50، فيما سجل للمنتخب الخاسر والتر غاما 15، غارسيا دا سيلفا 85.

وحاز منتخب سوريا على المركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف الصين المتصدرة 9 نقاط والتي فازت على الإمارات 2-1 اليوم أيضاً.

وسينتظر منتخب الإمارات الثالث بـ3 نقاط ليوم الغد حتى ينتهي الدور الأول لمعرفة ما إذا كانت النقاط الثلاث ستجعله بين أفضل المنتخبات الـ4 التي تحتل المركز الثالث.

ويلعب منتخب سورية مع شقيقه منتخب فلسطين بطل المجموعة الأولى في دور الـ16 يوم الخميس القادم.