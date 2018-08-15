

وقبل أربعة أيام من افتتاح الألعاب رسميا في 18 آب/أغسطس، وصلت الشعلة إلى العاصمة حيث استقبلت باحتفال شاركت فيه فرق موسيقية وتخللته رقصات تقليدية، بعد مسيرة في البلاد بدأت في 17 تموز/يوليو من مدينة يوغياكارتا. وستطوف الشعلة في الأيام المقبلة في مختلف أنحاء العاصمة الإندونيسية، حيث سيتناوب على حملها نحو 10 آلاف شخص، قبل وصولها إلى ملعب غيلورا بونغ كارنو تزامنا مع حفل الافتتاح السبت.

وبوصولها إلى الملعب، ستكون الشعلة قد عبرت 18 ألف كلم على امتداد 54 مدينة، منذ إضاءتها في العاصمة الهندية نيودلهي، المدينة المضيفة للنسخة الأولى من الألعاب الآسيوية في العام 1951.

ويشارك في الألعاب التي تستمر حتى الثاني من أيلول/سبتمبر، نحو 11 ألف رياضي وخمسة آلاف مسؤول من 45 دولة آسيوية.

