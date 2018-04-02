غزال سوريا يتحدث من عُمان عن خططه وتدريباته

غزال حقق العام الماضي بطولة العالم العسكرية في الوثب العالي وبرونزية بطولة العالم في لندن، إضافة لميداليات وبطولات أخرى، لا تُشبع نهمه للعلو أكثر في رياضته.

وأكد غزال أنه يتدرب لاستحقاقين هامين هذا العام هما: دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا شهر حزيران/ يونيو القادم، و دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا في شهر آب/ أغسطس.

وقال غزال إنه فضّل التواجد في معسكر بعُمان نظراً للطقس الجيد هذه الفترة من السنة، كما شكر الاتحاد العماني واللجنة الأولمبية على تقديمها كافة التسهيلات له.

و تطرق البطل السوري في حواره مع الزميل حسن الهاشمي مراسل beIN SPORTS في عُمان، لخططه في الأعوام القادمة، من ضمنها بطولة العالم عام 2019 التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، ثم العرس الرياضي الكبير أولمبياد 2020 في طوكيو.

