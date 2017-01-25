بولت يفقد ذهبية تتابع أولمبياد 2008

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء تجريد منتخب جامايكا في سباق التتابع 4 مرات 100 م، من لقبه في أولمبياد بكين 2008 بعد ثبوت تعاطي العداء نستا كارتر المنشطات، ما يفقد زميله أوساين بولت إحدى ميدالياته الذهبية.

وأتى قرار اللجنة بعد اعادة اخضاع مئات من العينات التي تم فحصها في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية 2008 لتحاليل جديدة، ما أثبت تعاطي كارتر لمادة ميثيلهيكسانامين المحظورة. وفقد بولت بالتالي إحدى ذهبياته الثلاث التي أحرزها في الأولمبياد الصيني.