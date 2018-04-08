هيمنة كينية على ماراتون باريس

حافظ الكيني بول لونيانغاتا على لقب العام الماضي، وعبر خط النهاية بزمن قدره ساعتين وست دقائق و25 ثانية. وتجاوز العداء البالغ من العمر 25 عاما، في الأمتار الأخيرة، مواطنته بتسي ساينا التي حلت أولى لدى السيدات وأنهت سباقها بزمن قدره ساعتين و22 دقيقة و56 ثانية.

وكان منظمو السباق الباريسي، وسعيا للحصول على وصول "جماعي" الى خط النهاية، جعلوا سباق السيدات ينطلق قبل 16 دقيقة و26 ثانية بالتمام والكمال قبل سباق الرجال، علما ان هذا الفارق هو نفسه الذي سجل العام الماضي بين الفائزين في سباقي الرجال والسيدات.

وهيمن الكينيون على منافسات الماراتون، اذ حل ماتيو كيسوريو ثانيا بزمن ساعتين وست دقائق و36 ثانية، يليه مواطنه إرنست نغينو (2.06:41).

ولدى السيدات، كان المركز الثاني للكينية روث شبنتغيتيش بزمن ساعتين و22 دقيقة و59 ثانية، تليها الاثيوبية غولومي شالا (2.23:06).



