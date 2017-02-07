موتكو يعلق على قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى

وقال موتكو في تصريح لوكالة الأنباء الروسية "أر-سبورت": "هناك نزعة عامة في الموقف بخصوص روسيا. والاتحاد الدولي لألعاب القوى لا يريد أن يكون رائداً في مجال رفع القيود".

وأضاف: "هذا القرار كان متوقعاً. لم يكن هناك شيء آخر ننتظره من الاتحاد الدولي لألعاب القوى".

وكان رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو أعلن أمس الاثنين أن روسيا الموقوفة عن المشاركة في جميع المسابقات منذ أواخر 2015 بسبب برنامج كبير ممنهج من طرف الدولة لتعاطي المنشطات، لن تشارك في مونديال لندن في آب/أغسطس 2017.

وأوضح كو في ختام اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في كاب-دايل بالقرب من موناكو، إن روسيا لا يمكنها العودة كبلد إلى عائلة ألعاب القوى قبل تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على الأقل.

وجاء تصريح البطل الأولمبي السابق في سباق 1500 م (1980/1984) عقب مصادقة مجلس الاتحاد الدولي على توصية لجنة العمل القاضية بتمديد عقوبة استبعاد روسيا الموقوفة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015، عن المشاركة في المسابقات الدولية.

واعترف موتكو الثلاثاء بأن "العديد من التجاوزات والانتهاكات" تم ارتكابها من طرف الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا). وقال "الرياضيون انتهكوا القوانين، والعديد من المدربين لا يفهمون كيف يمكن العمل دون اللجوء إلى المنشطات وحان الوقت لاستبعادهم"، مشيراً إلى أنه "تم القيام بعمل ضخم" في العام الماضي.

وأضاف "هناك إدارة جديدة في روسادا، مدرب عام جديد (...) وجميع الرياضيين تحت المراقبة، وجميعهم خضعوا لفحوصات الكشف عن المنشطات".

من جهته، اعتبر بطل العالم الروسي في سباق 110 م حواجز سيرغي شوبنكوف أن "الوضع لم يتغير"، معرباً عن أسفه بعدم السماح له حتى الآن بالمشاركة تحت لواء علم محايد و"أن الرياضيين الروس ليس لديهم أي أفق".

وتم تمديد العقوبات بحق روسيا في آذار/مارس وحزيران/يونيو الماضيين ما أدى إلى حرمان الرياضيين الروس من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.

وقال رئيس لجنة العمل النروجي روني أندرسن عقب الاجتماع الـ208 لمجلس الاتحاد الدولي في كاب-داي بالقرب من موناكو: "روسيا ليست جاهزة". وأُحدثت اللجنة لإجراء إصلاح جذري لألعاب القوى الروسية وممارساتها المتعلقة على وجه الخصوص بمكافحة المنشطات.

وكشفت لجنة العمل بعض النقاط السلبية بينها "تعليقات عامة غير المفيدة لبعض المسؤولين الرياضيين الروس في الآونة الأخيرة وصعوبات الاتحاد الروسي لألعاب القوى في القيام بعدد أكبر من فحوصات الكشف عن المنشطات".