ماراثون براغ: فوز الاثيوبي ابراها والكينية اييابي

في منافسات الرجال التي سيطر عليها الاثيوبيون، قطع ابراها مسافة 42,195 كلم بزمن ساعتين و8 دقائق و47 ثانية، متقدما بفارق ثانية واحدة على مواطنه بازو ووركو (2,08,48 ث)، في حين احتاج الاثيوبي الاخر ميكوانت ايينيو الى ساعتين و9 دقائق كاملة.

ولدى السيدات، قطعت اييابي المسافة بزمن ساعتين و21 دقيقة و57 ثانية، وحلت امام الاثيوبيتين امان بيريسو (2,22,15 س) وتاديليتش بيكيلي (2,22,23 س)