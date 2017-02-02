ماذا طلب الرياضيون الروس؟

وضمت قائمة الرياضيين الروس، الذين طالبوا بخوض البطولات تحت علم محايد، المقدمة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، بطل العالم في الوثب الطويل في 2012، إيفان أوتشوف، وبطل العالم في سباقات 100 متر حواجز عام 2015، سيرجي شوبينكوف، وبطلة العالم في الوثب الطويل عام 2015، ماريا كوتشينا.

ويسعى الرياضيون المذكورون إلى المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة ما بين يومي الخامس والثالث عشر من آب/أغسطس المقبل.

وعوقب الاتحاد الروسي لألعاب القوى بالإيقاف من قبل الاتحاد الدولي للعبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بعد اتهام روسيا بتبني نظام ممنهج لتشجيع رياضييها على تناول المنشطات تحت غطاء حكومي.

وبموجب هذه العقوبة، لم يتمكن الفريق الروسي لألعاب القوى من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بريو دي جانيرو.

وفي حال الموافقة على الطلب، سيخوض الرياضيون الروس البطولة تحت علم الاتحاد الدولي للألعاب القوى، مما يعني أنه في حال فوز أحدهم بأحد الألقاب فلن يتم عزف النشيد الوطني لروسيا.