كيتاني تكسر الرقم القياسي لماراثون السيدات

وبهذا تتفوق كيتاني بفارق 41 ثانية على الرقم القياسي الوحيد للسيدات والمسجل باسم البريطانية بولا رادكليف منذ 2005 والبالغ ساعتين و17 دقيقة و42 ثانية.

ويعترف الاتحاد الدولي لألعاب القوى بزمنين قياسيين اثنين فقط للسيدات أحدهما مختلط بين الجنسين والآخر للسيدات فقط.

ولا تزال رادكليف تحمل الرقم القياسي المشترك والبالغ ساعتين و15 دقيقة و25 ثانية والذي سجلته في سباق مشترك بين الجنسين في ماراثون لندن في 2003 عندما استخدمت بعض العداءين الذكور لتحديد إيقاع السرعة.

واحتلت الإثيوبية تيرونيش ديبابا المركز الثاني 2:17:56 تلتها مواطنتها اسيليفش ميرجيا 2:23:08.

وفي ماراثون لندن تحقق لأول مرة في تاريخ ماراثون السيدات أنهت صاحبتا المركزين الأول والثاني المسافة البالغة 42.195 كم بأقل من 2.19 ساعتان.

ولدى الرجال توج العداء الكيني دانييل وانغيرو قاطعاً المسافة بساعتين وخمس دقائق و48 ثانية متفوقاً (2.05.48)، متفوقاً على منافسه الإثيوبي كنينيسا بيكيلي الذي حاول اللحاق به قبيل النهاية لكنه تخلف بفارق تسع ثوان عن صاحب المركز الأول في نهاية المسافة .

واحتل الكيني بيدان كاروكي المركز الثالث مسجلاً ساعتين وسبع دقائق و41 ثانية تلاه مواطنه ابيل كيروي بفارق أربع ثوان.