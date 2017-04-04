غاتلين حاضر في جولة الدوحة من الدوري الماسي

وسيصارع غاتلين -الفائز بفضية ريو 2016 في سن الـ34 سنة كأكبر العداءين الفائزين بميدالية أولمبية في سباق 100 متر على الإطلاق- في إطار رغبته للفوز بلقب أسرع رجل على الأرض نجم المسافات القصيرة صاحب الـ22 عاماً، الكندي "أندريه دي غراسي"، الحائز على فضية سباق 200 متر وبرونزية سباق 100م في أولمبياد ريو 2016، ليضيفهما إلى برونزية بطولة العالم 2015 .

كما سيتنافس في هذا السباق أيضاً كل من صاحب الرقم القياسي العالمي السابق وبطل سباق 200×4 في ريو 2016 وبطل السباق الماسي للعام الماضي، العداء الجامايكي أسافا باول، والبطل الأولمبي لست مرات وبطل العالم سابقاً، "كيم كولينز"، وبالطبع، صاحب الرقم القياسي الآسيوي العداء القطري "فيمي أوغندي".

وسيشهد سباق 400 متر حواجز للرجال، تنافس العداء عبد الرحمن سامبا الموهبة القطرية الواعدة - ضد بطل أولمبياد ريو 2016 الأميركي كيرون كليمنت والكيني بونيفيس موشيرو بطل إفريقيا الحائز على الميدالية الفضية في ريو 2016.

وقد أذهل العداء الواعد "سامبا" (21 عاماً) العالم الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا حين سجل زمناً قياسياً عالمياً وزمناً قياسياً شخصياً بلغ 48.31 ثانية في السباق الثالث له حتى الآن في هذه المسافة.

كما أكدت المزيد من الأسماء العالمية المشهورة في عالم ألعاب القوى مشاركتها في جولة الدوحة، التي تعد افتتاح سلسلة الجولات الأربعة عشر للدوري الماسي.

وسيكون كل من بطلي الألعاب الأولمبية ريو 2016 "كريستيان تايلور" و"كيرون كليمنت" من بين العشرة أبطال العالميين المتنافسين في العاصمة القطرية حيث سيبدعون في سباق الوثب الثلاثي، وسباق 400 متر حواجز، وسباق الـ 100 متر للرجال.

وسيشهد سباق الوثب الثلاثي للرجال منافسة مثيرة بلقاء أبطال ميداليات ريو 2016 الثلاثة وهم: "كريستيان تايلور"، "ويل كلاي"، و"بين دونج"، مجدداً في الدوحة.