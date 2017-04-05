المدير السابق لوادا رئيساً لوحدة نزاهة اتحاد القوى

وشغل هاومان منصب المدير العام لـ "وادا" بين 2003 و2016، وسيتولى رئاسة الوحدة التي تم انشاؤها بهدف إدارة كل مسائل التنشط والنزاهة، بما فيها الفساد والمراهنات والتلاعب بنتائج المنافسات.

وقال هاومان "سيكون هذا الدور كبيراً. النزاهة ليست مجرد لائحة من القواعد لمساعدة العدائين على التنافس، هي مبدأ أساسي يجب أن يرسخ في طريقة عيش العدائين وتنافسهم".

وتقع على الوحدة مسؤولية إجراء فحوص الكشف عن المنشطات والتحقيقات وإصدار النتائج الخاصة بكل الرياضيين من المستوى الدولي وبمدربيهم. وانشئت الوحدة المستقلة مطلع تموز/يوليو 2016 في إطار الإصلاح الذي شمل تصويب إدارة الاتحاد الدولي بعد قضايا جمعت بين الفساد والمنشطات، لاسيما تلك منها المتعلقة بكينيا واتهام روسيا بعملية تنشط ممنهج برعاية الدولة.

وقال هاومان "إن الاتحاد الدولي لألعاب القوى (...) يقدم على موقف شجاع وجريء بالنظر إلى مسألة النزاهة ككل متكامل"، معتبراً أنه من "النادر أن يحصل الفشل في مجال واحد، بل يكون عبارة عن تراكم أخطاء يؤدي إلى وضع يتم فيه خرق المعايير الأخلاقية".

وباشرت الوحدة أعمالها أول من أمس الاثنين.