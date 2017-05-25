الدوري الماسي - يوجين: فرح وفيليكس في مقدمة النجوم

ويتقدم المشاركين نجم المسافات الطويلة البريطاني محمد فرح وبطلة سباقات السرعة الأميركية أليسون فيليكس.

لكنّ فرح الذي حقق ثنائية مزدوجة تاريخية في سباقي 5 و10 آلاف متر في ريو، يخوض سباقه في جامعة أوريغون، في ظل عاصفة جديدة من مزاعم المنشطات المحيطة بالمدرب ألبرتو سالازار.

وكان سالازار، العقل المدبّر لمشروع شركة نايكي للتجهيزات في أوريغون حيث يتدرب فرح، ضالعاً في تقرير للوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات انتقد الأساليب المستخدمة من المدرب.

ويتهم تقرير من 269 صفحة سالازار باستخدام منشطات بشكل خطير لتعزيز أداء رياضييه، معتبراً أنه "من المؤكد تقريباً" كسره قواعد مكافحة المنشطات عن طريق تجربة حقن مادة كارنيتين المشابهة للأحماض الأمينية.

وردّ فرح بغضب على ضلوعه في تعاطي المنشطات عندما ظهرت المزاعم في شباط/فبراير الماضي، مصرّاً أنه ليس لديه ما يخفيه: "أنا عدّاء نظيف لم يخالف القوانين في ما يتعلق بالمواد، الأساليب أو الجرعات، ومن المقلق أن يقوم البعض من وسائل الإعلام، برغم الوقائع الواضحة، بالربط بيني وبين استخدام المنشطات".

وقد يختبر فرح إعادة لنهائي 5 آلاف متر في ريو، ضد حاملي الفضية الكيني بول شيليمو والبرونزية الإثيوبي هاغوس غيبرهيويت.

ومع اقتراب بطولة العالم في لندن، ستكون منافسات يوجين بروفة عن المبارزات المحتملة مطلع آب/أغسطس المقبل.

وتشهد منافسات الجمعة المسائية محاولة جديدة من الإثيوبية غنزيبي ديبابا حاملة الفضية الأولمبية، لتحطيم الرقم العالمي في 5 آلاف متر والبالغ 14,11,14 دقيقة باسم شقيقتها تيرونيش منذ 2008.



فيليكس للمقارنة

من جهة أخرى، تتركز الأنظار السبت على سباق 200 م لدى السيّدات، في ظل تواجد الجامايكية ايلاين طومسون حاملة الذهبية الأولمبية.

وينافس مع طومسون، المتوجة في سباق 100 م أيضاً في ريو، الهولندية دافني شيبرز والأميركية توري بوي المتوجتين في ريو في 200 م.

وسيضيف تواجد الأميركية أليسون فيليكس نكهة جميلة في السباق، في ظل تاريخها الحافل في السباقات.

ولم تكن حاملة 6 ذهبيات أولمبية قادرة للدفاع عن اللقب الذي أحرزته في العاب لندن 2012 الأولمبية، لفشلها بالتأهل إلى ألعاب ريو عندما عانت للتعافي من إصابة في ظهرها.

وقررت ابنة الحادية والثلاثين التفرغ لسباق 200 م هذه السنة، وستقارن نفسها مع طومسون، بوي وشيبرز اللواتي تملكن ثلاثة من أسرع 4 أوقات هذه السنة.

ومن المواجهات المنتظرة سباق 100 م لدى الرجال حيث يتبارز الأميركي جاستن غاتلين حامل الفضية الأولمبية مع الكندي أندريه دو غراس حامل البرونزية.

كما تبرز في سباق في 400م للرجال، المواجهة بين الأميركي لاشون ميريت المتوج 5 مرات في يوجين، والبوتسواني كارابو سيباندا خامس ألعاب ريو بعمر الثامنة عشرة.

وفي سباق 800 م لدى السيدات، تواجه البطلة الأولمبية الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا منافسة المتوجتين في ريو البوروندية فرانسين نيونسابا والكينية مارغريت وامبوي.

ويتواجه أيضاً بطل ريو في القفز بالزانة البرازيلي تياغو براز مع الفرنسي رينو لافيلني والأميركي سام هندريكس، بالإضافة إلى الكندي شون باربر بطل العالم 2015 الذي تراجع في ريو الى المركز العاشر.

وقال لافيلني، حامل الرقم العالمي، لوكالة فرانس برس: "هدفي هو الفوز، لأني توّجت في النسخ الأربعة السابقة، ولا أذهب إلى مسابقة لأحرز المركز الثاني أو غيره".

وتابع: "حتى لو ارتقيت أعلى من 6 أمتار (في يوجين)، سيعاد توزيع الأوراق في لندن".