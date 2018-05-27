الدوري الماسي- يوجين: برشم يغرد وحيداً

إذا كما هو متوقع، احتكر القطري معتز برشم المركز الاول في الوثب العالي بعدما تجاوز حاجز 2,36 م، متقدما على الروسي دانيل ليسنكو (2.32 م) والصيني وانغ يو الذي حل ثالثا بفارق المحاولات.

ونجح برشم في محاولته الثالثة، وبعدما ثبت نفسه في المركز الاول، قام بثلاث محاولات لاجتياز 2.42 فلم يفلح.

واستعرض لايلز (20 عاما) ، في غياب مواطنيه جاستن غاتلين المصاب وكولمان الذي شارك في سباق 100 م فقط، أمام منافسيه قاطعا المسافة بزمن 19,69 ثانية.

ويبدو ان لايلز يسير على خطى غاتلين اذ ان الرقم الذي سجله يزيد جزءا واحدا في المئة من الثانية على الرقم القياسي للسباق في لقاء يوجين والمسجل باسم غاتلين المثير للجدل، و12 جزءا في المئة من الثانية عن الرقم القياسي الشخضي للأخير (19,57 ث).

وخاض لايلز السباق في الحارة السابعة، وهيمن عليه من البداية وحتى النهاية مع سرعة رياح مساعدة بلغت الحد الاقصى المسموح به (2 مترين بالثانية)، وحل امام الترينيندادي جيريم ريتشاردز (20,05 ث) والكندي آرون براون (20,07 ث).

فشل كولمان

وعادل لايلز، بطل العالم لفئة الشباب في سباق 100 م عام 2016، أفضل رقم عالمي لهذا الموسم والمسجل باسم الجنوب افريقي كلارنس مونياي.

وقال "على الآخرين ان يعتادوا على هذا الامر. انا هنا لكي اسيطر".

من جانبه، اكتفى كولمان بالمركز الثاني بزمن 9,84 ثوان خلف مواطنه روني بيكر الذي سجل رقما جيدا (9.78ث)، وحل البريطاني ريس بريسكود في المركز الثالث (9,88 ث).

ولم يتم اعتماد رقم بيكر كأفضل توقيت بسبب شدة الرياح التي تعدت الحد الاقصى (2.4م بالثانية)، فبقي كولمان شريكا لمواطنه جايلن بايكون في الرقم العالمي للموسم (9.97 ث).

وقال كولمان "انا راض عما تحقق. هذا هو سباقي الاول هذا العام (في الهواء الطلق)، لقد خضته وانا أعاني من مشكلة طفيفة في فخذي".

ولدى السيدات، سار الصراع المنتظر في سباق 100 م بين البطلة الاولمبية (في 100 و200 م) الجامايكية ايلاين طومسون وبطلة العالم الاميركية توري بوي في غير مصلحتهما وتحول لصالح العاجيتين ماري-جوزيه تا لو ومورييل اهوريه.

وحلت تا لو (10.88 ث) واهوريه (10.9 ث) في المركزين الاولين تواليا امام طومسون (10,98 ث)، في حين اكتفت بوي بالمركز الخامس (11.03) خلف الهولندية دافني شيبرز، فضلا عن تعرضها لاصابة وخروجها من المضمار بواسطة المعسفين.

رقم مميز لسيمينيا

في سباق 400 م، لم تجد بطلة أولمبياد ريو 2016 شوناي ميلر-اويبو من الباهاماس منافسة كبيرة من جانب بطلة العالم (2017 في لندن) الاميركية فيليس فرانسيس.

وحلت ميلر-اويبو اولى مع رقم عالمي للموسم (49.52 ث) أمام فرانسيس (50,81 ث) ومواطنة الأخيرة شاكيما ويمبلي (50.84 ث)، فيما انسحبت الاميركية أليسون فيليكس، صاحبة اكبر عدد من الميداليات العالمية (16 ميدالية) في الدقيقة الاخيرة دون ان تقدم سببا لهذا الانسحاب.

وبدون مفاجآت، سجلت العداءة الجنوب افريقية كاستر سيمينا رقما عالميا للموسم في اختصاصها قاطعة مسافة 800 م في 1.55.92 دقيقة، ومتقدمة على الاميركية آيجي ويلسون (1.56.86 د) والبوروندية فرانسين نيونسابا (1.56.88 د).

واكتفى القطري أحمد بدر ماغور بالمركز السابع قبل الاخير في مسابقة رمي الرمح (78,16 م) التي تصدرها الالماني توماس رولر (89,88 م).

ونافست المغربية رباب العرافي كثيرا على المركزين الاوليين في آخر 400 م من سباق 1500 م قبل ان تستقر في المركز الرابع بزمن 3.59.51دقائق، فيما انسحبت مواطنتها سهام الهلالي من سباق 5 الاف م.