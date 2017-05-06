الدوري الماسي- لقاء الدوحة: هاريسون تعرضت لكسر يدها قبل الفوز في 100م حواجز

تعرّضت الاميركية كندرا هاريسون، حاملة الرقم القياسي العالمي في سباق 100م حواجز، لكسر في يدها قبل تتويجها بسباق الجمعة في لقاء الدوحة، المرحلة الأولى من مسابقة الدوري الماسي لألعاب القوى.

وغردت هاريسون (24 عاماً) على موقع تويتر: "كسرت يدي خلال التمرين الأخير. الله واصراري سمحا لي بإنهاء السباق".

Broke my hand during my final push out. Nothing but Gods strength & my determination that got me through that race w/ a win. #backtowork https://t.co/SFapDHr2BX — Keni Harrison (@Ken_AYE_) May 5, 2017

وأعادت تغريد صورة للجهاز الطبي وهو يقوم بوضع ضمادة على ذراعها الأيسر، بعد تعرضها للكسر لارتطامها بأحد الحواجز خلال عملية التحمية.

ولم يتضح فوراً ما اذا كانت هذه الاصابة ستعكر تحضيراتها لبطولة العالم لألعاب القوى المقررة في لندن في اب/اغسطس المقبل.

وكانت هاريسون حققت انجازاً كبيراً عندما حطّمت الرقم القياسي العالمي للسباق بعد صموده 28 عاماً، محققة زمن 12,20 ثانية في باريس في 22 تموز/يوليو الماضي. لكنها فشلت بالتأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو لحلولها سادسة في التصفيات الأميركية.

وحققت هاريسون الفوز في الدوحة الجمعة مسجلة 12,59 ثانية، متقدمة على الألمانية سيندي روليدير (12,90ث).