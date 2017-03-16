الأولمبية الدولية تبحث في آلية الترشح لاستضافة الأولمبياد

وتعقد اللجنة اجتماعات الخميس والجمعة في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، وسيكون بحث آلية استضافة الأولمبياد على جدول أعمالها غداً.

وعزز انسحاب بودابست في شباط/فبراير من السباق لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 وانحسار المنافسة بين العاصمة الفرنسية باريس ولوس أنجليس الأميركية، التكهنات باحتمال اسناد استضافة دورتين أولمبيتين معاً.

وكانت إيطاليا سحبت ملف العاصمة روما بعد رفض الرئيسة الجديدة لبلدية المدينة مواصلة سباق الاستضافة.

وتعقد الدورة 130 للجنة الأولمبية الدولية في 13 أيلول/سبتمبر في ليما للتصويت على اسم المدينة المضيفة للألعاب في 2024، ويحتاج التصويت لاختيار المدينة المضيفة لألعاب 2028 في الدورة نفسها، تعديلات في الاجراءات الأولمبية المعتمدة.

وتسود تكهنات باحتمال أن تدعو اللجنة الأولمبية الدولية إلى عقد دورة استثنائية في تموز/يوليو لاعتماد الاجراء الجديد بالتصويت لمنح دورتين أولمبيتين. إلا أن مصدراً مقرباً من اللجنة قال أن "الخطوات المقبلة تعتمد على مناقشات الغد".

ورفض أعضاء اللجنة التنفيذية مناقشة الأمر بالتفصيل الخميس. وأكدت أنجيلا روجيرو مسؤولية الاستراتيجية في اللجنة المنظمة لملف لوس أنجليس أن الحملة الأميركية تركز فقط على 2024.

وقالت روجيرو لفرانس برس: "نحن مع 2024، لدينا عقود من المنشآت والمدينة والولاية، مع دعم جماهيري (...) كل هذا لألعاب 2024".

وخفف التايواني وو تشينغ-كوو، الذي كان معارضاً لمنح الاستضافة لدورتين أولمبيتين معاً، من لهجته بقوله "اعتقد أنها مسألة مثيرة للغاية (...) ثمة العديد من الحالات غير المتوقعة، ولذلك من الصعب أن اقول أي شيء الآن".

أضاف: "اعتقد أنه من الأفضل الانتظار، وآمل في أن يكون التصويت هادئًا".

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، عزز في كانون الأول/ديسمبر الماضي التوجه لمنح الاستضافة المزدوجة، باعتباره أن طريقة التصويت الراهنة تؤدي إلى وجود العديد من الخاسرين في ملف استضافة أكبر دورة رياضية.

وسبق للوس أنجليس استضافة أولمبياد 1932 و1984، بينما استضافته باريس مرتين في 1900 و1924. وتستضيف طوكيو أولمبياد 2020، علمًا أن النسخة الأخيرة أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016.