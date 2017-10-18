اعتزال الإسبانية بيثيا بطلة ريو 2016

وذكرت بيثيا (38 عاماً) في مؤتمر صحفي في سانتاندر شمال إسبانيا بأنها "تخطت الحدود اللازمة لجسدها في مناسبات عدة" في مسيرة امتدت 21 عاماً.

وقالت بطلة مسابقة الوثب العالي في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016 "الوضع الذي أواجه اليوم هو إعلان نهاية حياتي الرياضية".

وكانت بيثيا بدأت مسيرتها الدولية مدافعة عن ألوان إسبانيا عام 1996 وتمكنت من تطويق عنقها بالذهب الأولمبي في ريو بعمر السابعة والثلاثين (رقم قياسي) عندما اجتازت ارتفاع 1.97 م.

وجاء الفوز المفاجىء بعد أربع سنوات من اعتزالها هذه الرياضة إثر شعورها بخيبة أمل كبيرة بحلولها رابعة في أولمبياد لندن 2012. لكنها عادت إلى أجواء المنافسة بعدها بعدة أشهر لتحرز برونزية المسابقة في بطولة العالم لألعاب القوى في موسكو 2013. كما توّجت بالذهبية في بطولة أوروبا أعوام 2012 و2013 و2016.