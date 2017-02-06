استبعاد روسيا من بطولة العالم لألعاب القوى 2017

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو الإثنين أن روسيا الموقوفة عن المشاركة في جميع المسابقات منذ أواخر 2015 بسبب برنامج كبير ممنهج من طرف الدولة لتعاطي المنشطات، لن تشارك في مونديال لندن في أب/أغسطس 2017.





وأوضح كو في ختام اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في كاب-دايل بالقرب من موناكو، أنّ روسيا لا يمكنها العودة كبلد إلى عائلة ألعاب القوى قبل تشرين الثاني/نوفمبر 2017.