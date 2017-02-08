إيقاف البطلة الأميركية نيلسون بسبب المنشطات
أعلنت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات إيقاف دون هابر-نيلسون بطلة أولمبياد بكين في سباق 100 متر حواجز لمدة ثلاثة أشهر بعد سقوطها في اختبار للمنشطات بوجود المادة المحظورة هيدروكلوروثيازيد.
وسيسري الإيقاف بدءاً من أول ديسمبر كانون الأول 2016.
وقالت الوكالة الأميركية إنها قبلت تفسير هاربر-نيلسون بأن سقوطها في اختبار المنشطات جاء بسبب تناول دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
وفي بيان قالت الوكالة الأميركية "أوضحت هاربر-نيلسون أنها بذلت مجهوداً للتأكد إذا كان الدواء يضم بعض المواد المحظورة ورغم ذلك وبسبب البحث الجزئي عن المكونات لم تنجح هذه المحاولات".
وقالت هاربر-نيلسون - الفائزة أيضاً بفضية سباق 100 متر حواجز في أولمبياد لندن 2012 - إنها حصلت على الدواء بعدما نقلت إلى المستشفى للتعافي من ارتفاع ضغط الدم.
وكتبت هاربر-نيلسون على تويتر "نتيجة لذلك كتب الطبيب دواء غير محفز للأداء لعلاج ارتفاع ضغط الدم ويضم المادة هيدروكلوروثيازيد".