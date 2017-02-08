إيقاف البطلة الأميركية نيلسون بسبب المنشطات

وسيسري الإيقاف بدءاً من أول ديسمبر كانون الأول 2016.

وقالت الوكالة الأميركية إنها قبلت تفسير هاربر-نيلسون بأن سقوطها في اختبار المنشطات جاء بسبب تناول دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وفي بيان قالت الوكالة الأميركية "أوضحت هاربر-نيلسون أنها بذلت مجهوداً للتأكد إذا كان الدواء يضم بعض المواد المحظورة ورغم ذلك وبسبب البحث الجزئي عن المكونات لم تنجح هذه المحاولات".

وقالت هاربر-نيلسون - الفائزة أيضاً بفضية سباق 100 متر حواجز في أولمبياد لندن 2012 - إنها حصلت على الدواء بعدما نقلت إلى المستشفى للتعافي من ارتفاع ضغط الدم.

وكتبت هاربر-نيلسون على تويتر "نتيجة لذلك كتب الطبيب دواء غير محفز للأداء لعلاج ارتفاع ضغط الدم ويضم المادة هيدروكلوروثيازيد".