إيسنباييفا مجدداً على رأس وكالة مكافحة المنشطات الروسية

ذكر التلفزيون الحكومي الروسي أن إيلينا إيسنباييفا، البطلة الأولمبية السابقة في منافسات القفز بالزانة، أعيد انتخابها رئيسة للمجلس المشرف على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات الذي أوقف عن العمل لعدم التزامه باللوائح الدولية.

وقالت إيسنباييفا في مقابلة خارج مكتب الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بعد اعلان اعادة انتخابها: "سنتابع ونفرض رقابة على كل شخص وكل شيء".

وأضافت: "لدينا محاولة واحدة... لتطهير رياضتنا من هذه القذارة".



وكانت إيسنباييفا جزءاً من الفريق الروسي لألعاب القوى الذي تقرر إيقافه من المنافسة في أولمبياد ريو دي جانيرو بسبب مزاعم منشطات.

وحاولت إيسنباييفا استئناف القرار متهمة المؤسسات الرياضية الدولية بتعقب الرياضيين الروس.

ووجهت إيسنباييفا انتقادات حادة للاتحاد الدولي لألعاب القوى وقالت إن من الظلم معاقبة الرياضيين الأبرياء إلى جانب المذنبين كما رفضت مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بأن مشكلة الرياضة الروسية ناجمة عن "برنامج منشطات ترعاه الدولة".