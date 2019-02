Bernardo Silva Berharap MU Menang Lawan Liverpool

Liverpool akan menghadapi musuh bebuyutannya, Manchester United, pada lanjutan Premier League pekan ke-27 yang akan datang.

Pertandingan tersebut sangat krusial bagi si Merah jika ingin mengungguli City di puncak klasemen, pasalnya Liverpool masih bermain 26 laga sementara City sudah 27 laga.

Penyerang sayap Manchester City, Bernardo Silva, mengungkapkan harapannya agar rival sekotanya dapat memenangkan pertandingan demi memperlancar gelar Manchester City di Premier League.



"Tentu saja lebih bagus jika mereka kehilangan poin," ungkap Silva saat ditanya keuntungan City jika rival sekotanya menang atas the Reds yang dikutip Four Four Two.



Meskipun tak mengharamkan dirinya untuk mendukung MU, Bernardo juga mengutamakan kinerja tim.

"Namun saya rasa, kami semua bukan hanya manajer tetapi juga seluruh pemain akan mengatakan lebih baik berfokus kepada tugas tim. Jika kami tak memenangi pertandingan-pertandingan kami, maka tak ada artinya apa yang mereka lakukan." tandas pemain asal Portugal itu.