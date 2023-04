Seven goals by halftime. This happened in the Turkish Super Lig match between Adana Demirspor and Kayserispor.

⚽️ 7' Ndiaye - Adana 1-0

⚽️ 24' Thiam - Kayserispor 1-1

⚽️ 27' Ndiaye - Adana 2-1

⚽️ 30' Thiam - Kayserispor 2-2

⚽️ 32' Belhanda - Adana 3-2

⚽️ 45+4' Thiam - Kayserispor 3-3

⚽️ 45+5' Yusuf Sarı - Adana 4-3