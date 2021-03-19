Meriah Own Goal Brings Galatasaray Level With Rizespor March 19, 2021 18:41 0:54 min Yassine Meriah's own goal in 74' brings Galatasaray level with Rizespor at 3-3 in Super Lig Soccer Highlights Galatasaray Turkish Super Lig Rizespor -Latest Videos 1:08 min Andrade Give Rizespor Late Lead Over Galatasaray 0:54 min Meriah OG Brings Galatasaray Level With Rizespor 4:39 min Mavididi Making A Home At Montpellier 2:18 min Milik Making His Mark At Marseille 2:13 min Skoda Penalty Puts Rizespor Ahead Of Galatasaray 1:08 min Boldrin Brings Rizespor Level With Galatasaray 1:03 min Akbaba Blasts Galatasaray Into Lead Over Rizespor 2:39 min Moise Kean Turning Loan Into Stardom At PSG 3:17 min Preview: Lyon vs. PSG 0:58 min Yedlin Brings Galatasaray Level With Rizespor