Emre Akbaba Doubles Galatasaray's Lead January 26, 2020 17:46 1:03 min It's a second goal for Galatasaray as Emre Akbaba makes it 2-0. Turkey Galatasaray Turkish Super Lig Emre Akbaba -Latest Videos 4:13 min Lyon Gets 3-0 Win Over Toulouse 1:03 min Emre Akbaba Doubles Galatasaray's Lead 0:53 min Falcao Breaks Deadlock For Galatasaray 5:54 min Goztepe Gets Important 2-1 Win Over Besiktas 5:36 min Atletico Madrid Draws Leganes 0-0 3:50 min Sevilla Snatches Win Over Granada, 2-0 1:46 min Jamie Easton Speaks To Coquelin After Valencia Win 3:35 min Montpellier Take Home Win Over Dijon 4:07 min Monaco Fall At Home To Strasbourg 0:22 min Lampard Wants Blues Chasing New Signings