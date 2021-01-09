Belhanda Brace For Galatasaray Against Genclerbirligi January 9, 2021 17:45 1:13 min Younes Belhanda scores to give Galatasaray a 3-0 lead over Genclerbirligi in the Super Lig Soccer Highlights Galatasaray Turkish Super Lig Genclerbirligi Younes Belhanda -Latest Videos 11:42 min Galatasaray Put Six Past Genclerbirligi 1:19 min Antoine Griezmann Opens Scoreline For Barcelona 1:29 min Babel Penalty For Galatasaray's Sixth 1:01 min Çağlayan Scores Galatasaray's Fifth 0:51 min Busquets Makes 600th Barcelona Appearance 1:13 min Belhanda Brace For Galatasaray Against Genclerbirl 1:11 min Belhanda Doubles Galatasaray's Lead 1:17 min Diagne Nets Opener Against Genclerbirligi 9:47 min En-Nesyri Stars In Sevilla's Wild Win Over R. Soc. 1:05 min Diego Carlos OG Levels Real Sociedad With Sevilla