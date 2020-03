Juventus' Paulo Dybala Tested Positive For Coronavirus

The Juventus player and Argentina international Paulo Dybala announced on Twitter that he tested positive for coronavirus, alongside his girlfriend Oriana Sabatini. The Argentine becomes the third Juventus player to test positive for the virus, joining Daniele Rugani and Blaise Matuidi.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020