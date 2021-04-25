Yilmaz Hits Stunner To Cut Lyon's Lead In Half April 25, 2021 21:55 0:49 min Burak Yilmaz salvages a goal for Les Dogues right before the half-time whistle with an unstoppable free-kick. Ligue 1 Lille Lyon Burak Yilmaz -Latest Videos 1:30 min David Pulls Lille Level With Lyon 0:49 min Yilmaz Golazo Cuts Lyon's Lead In Half 1:17 min Fonte Own Goal Doubles Lyon's Advantage 11:15 min Fenerbahce Hold Kasimpasa In Five-Goal Thriller 0:57 min Slimani Thunders Lyon Ahead Against Lille 1:07 min Berenguer's Header Gives Athletic Lead Over Atleti 11:38 min Celta Hold On To Get Win Over Osasuna 3:43 min Ref Calls Time On Sevilla-Granada Clash Too Early 12:48 min Sevilla Keep Pace With Win Over Granada 0:41 min Soldado Cuts Sevilla's Lead In Half