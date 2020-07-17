PSG Thump Waasland-Beveren In Friendly July 17, 2020 22:09 7:25 min Neymar, Mbappe and Icardi all found the net in PSG's 7-0 friendly win over Waasland-Beveren PSG Soccer Neymar Ligue 1 Mauro Icardi Highlights Kylian Mbappe Ligue 1 Highlights Eric Maxim Choupo-Moting -Latest Videos 7:30 min Ponferradina Remains In LaLiga2 For Another Season 5:44 min Huesca Eans LaLiga Promotion In Win Over Numancia 1:15 min Yuri Gives Ponferradina 2-1 Lead 7:25 min PSG Thump Waasland-Beveren In Friendly 0:54 min Almeria Gets Equalizer At Halftime From Nunez 2:58 min Pitch Cam: Ramos And Real Madrid Rule LaLiga 0:50 min Ivi Lopez Gives Ponferradina 1-0 Lead Over Almeria 0:56 min Neymar And Icardi Combine For Clever Penalty 1:14 min Neymar Penalty Baffles Waasland-Beverend Keeper 3:01 min Pitch Cam: Messi Miserable As Title Chase Ends