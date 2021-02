Nantes have parted ways with Raymond Domenech, with Antoine Kombouare taking his place as the club's head coach.

Le FC Nantes annonce l’arrivée d’𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ au poste d’entraîneur principal afin que le Club amorce un nouvel élan pour conserver sa place dans l’Élite.



Par cette nomination, le Club annonce également sa décision de se séparer de Raymond Domenech. pic.twitter.com/yxo9yKP1Of — FC Nantes (@FCNantes) February 10, 2021