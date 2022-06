Here is a list of the players included in the Team of the Season of Ligue 1 21/22:



Alban Lafont (Nantes)

Caio Henrique (Monaco)

Marquinhos (PSG)

William Saliba (Marseille)

Jonathan Clauss (Lens)

Dimitri Payet (Marseille)

Seko Fofana (Lens)

Benjamin Bourigead (Rennes)

Kylian Mbappe (PSG)

Martin Terrier (Rennes)

Wissam Ben Yedder (Monaco)