beIN SPORTS and beIN SPORTS en Español’s coverage of the Copa Libertadores quarterfinals will include pregame show The Express beginning five minutes prior to each match.

COPA LIBERTADORES DATE MATCH ROUND AIR TIME (EST) CHANNEL(S) Tuesday, August 2 Corinthians vs Flamengo Quarterfinals (1st Leg) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Wednesday, August 3 Atlético Mineiro vs Palmeiras Quarterfinals (1st Leg) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS CONNECT 10:30 PM PREMIERE beIN SPORTS en Español Wednesday, August 3 Vélez Sársfield vs Talleres Córdoba Quarterfinals (1st Leg) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT 10:30 PM PREMIERE beIN SPORTS Thursday, August 4 Athletico Paranaense vs Estudiantes La Plata Quarterfinals (1st Leg) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT



Copa Sudamericana:

beIN SPORTS and beIN SPORTS en Español’s coverage of the Copa Sudamericana quarterfinals will include pregame show The Express beginning five minutes prior to each match.

COPA SUDAMERICANA DATE MATCH ROUND AIR TIME (EST) CHANNEL(S) Tuesday, August 2 Nacional vs Atlético Goianiense Quarterfinals (1st Leg) 6:05 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Tuesday, August 2 Deportivo Tachira vs Independiente del Valle Quarterfinals (1st Leg) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT 10:30 PM PREMIERE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español Wednesday, August 3 São Paulo vs Ceará Quarterfinals (1st Leg) 6:05 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Thursday, August 4 Melgar vs Internacional Quarterfinals (1st Leg) 6:05 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1:

LIGUE 1 DATE MATCH ROUND AIR TIME (EST) CHANNEL(S) Friday, August 5 Olympique Lyonnais vs AC Ajaccio Matchday 1 2:50 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Saturday, August 6 RC Strasbourg Alsace vs AS Monaco Matchday 1 10:50 AM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Saturday, August 6 Clermont Foot 63 vs Paris Saint-Germain Matchday 1 2:50 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Sunday, August 7 Toulouse FC vs OGC Nice Matchday 1 6:50 AM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Sunday, August 7 Angers SCO vs FC Nantes Matchday 1 8:50 AM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT 5:00 PM PREMIERE beIN SPORTS 11:00 PM PREMIERE beIN SPORTS en Español Sunday, August 7 Lille OSC vs AJ Auxerre Matchday 1 8:55 AM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Sunday, August 7 Montpellier HSC vs ES Troyes AC Matchday 1 8:55 AM LIVE beIN SPORTS CONNECT Sunday, August 7 RC Lens vs Stade Brestois 29 Matchday 1 8:55 AM LIVE beIN SPORTS CONNECT Sunday, August 7 Stade Rennais FC vs FC Lorient Matchday 1 10:55 AM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Sunday, August 7 Olympique de Marseille vs Stade de Reims Matchday 1 2:35 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT



SüperLig:

beIN SPORTS and beIN SPORTS en Español’s coverage of İstanbulspor AŞ vs Trabzonspor will include pregame show The Express.

SÜPERLIG DATE MATCH ROUND AIR TIME (EST) CHANNEL(S) Friday, August 5 İstanbulspor AŞ vs Trabzonspor Matchday 1 12:10 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Friday, August 5 Fenerbahçe SK vs Ümraniyespor Matchday 1 2:40 PM LIVE beIN SPORTS CONNECT 8:00 PM PREMIERE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español Saturday, August 6 Beşiktaş JK vs Kayserispor FK Matchday 1 2:40 PM LIVE beIN SPORTS CONNECT 8:00 PM PREMIERE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español Sunday, August 7 Antalyaspor vs Galatasaray SK Matchday 1 2:35 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT 8:30 PM PREMIERE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español



HOW TO WATCH:

Find out how to watch beIN SPORTS XTRA here and beIN SPORTS XTRA en Español here.



