Balerdi And Gonzalez Combine In Marseille's Win Over Dijon April 4, 2021 22:54 10:04 min Leonardo Balerdi and Alvaro Gonzalez were on the scoresheet as Marseille cruised to a 2-0 win over Dijon. Ligue 1 Highlights Ligue 1 Highlights Dijon Marseille Leonardo Balerdi Alvaro Gonzalez -Latest Videos 0:58 min Koke: Atleti Have to Fight Against Everything 8:04 min Al Ahli and Orlando Pirates Play to Stalemate 10:11 min RS Berkane And JS Kabylie Battle Out To Draw 8:58 min Sevilla Beat Atleti to Blow Title Race Wide Open 10:04 min Marseille Strike Twice In Win Over Dijon 1:14 min González Doubles Marseille's Lead Over Dijon 1:35 min Acuna Opens the Scoring Against Atleti 1:06 min Balerdi Scores Marseille's Opener Over Dijon 1:00 min Oblak Denies Sevilla with Strong PK Save 12:24 min Cadiz Grab Late Win Over Valencia