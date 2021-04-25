Ref Forces Sevilla Players Back On The Field After Full-Time Whistle April 25, 2021 20:35 3:43 min After blowing the full-time whistle a minute too early, referee Ricardo De Burgos called on Sevilla and Granada's players to return to the field. Sevilla Granada La Liga -Latest Videos 1:30 min David Pulls Lille Level With Lyon 0:49 min Yilmaz Golazo Cuts Lyon's Lead In Half 1:17 min Fonte Own Goal Doubles Lyon's Advantage 11:15 min Fenerbahce Hold Kasimpasa In Five-Goal Thriller 0:57 min Slimani Thunders Lyon Ahead Against Lille 1:07 min Berenguer's Header Gives Athletic Lead Over Atleti 11:38 min Celta Hold On To Get Win Over Osasuna 3:43 min Ref Calls Time On Sevilla-Granada Clash Too Early 12:48 min Sevilla Keep Pace With Win Over Granada 0:41 min Soldado Cuts Sevilla's Lead In Half