Bacca Nets Villarreal Opener Against Mallorca June 16, 2020 19:51 1:06 min Carlos Bacca gives Villarreal a 1-0 lead over Mallorca in 16' after tapping in a Samuel Chukwueze cross. Villarreal La Liga Carlos Bacca Mallorca Samuel Chukwueze -Latest Videos 3:19 min Preview: Villarreal vs. Mallorca 23:20 min Real Sociedad Confirm Illarramendi Injury 1:00 min Sports Burst - Messi: The Untouchable 1:27 min Rashford Forcues Government U-Turn 1:39 min Real Madrid Sell Sanchez to Valladolid 1:24 min 'Joao Felix Should've Gone to Real Madrid' 0:50 min Goodell Encourages Teams to Sign Kap 4:14 min Granada Snatch Last Minute Equalizer Against Betis 0:58 min Soldado Gets Last-Minute Equalizer For Granada 1:20 min Carlos Fernandez Gives Granada 1-0 Lead