Mathieu van der Poel wins Stage 1 of the Giro d'Italia in an amazing final push while also avoiding a crash in which Caleb Ewan took the worst part.

Here's how to watch:

WHEN:

beIN SPORTS XTRA DATE EVENT STAGE AIR TIME (EST) Friday, May 6 Giro d’Italia Stage 1 - Budapest - Visegrád 10:00 AM LIVE Saturday, May 7 Giro d’Italia Stage 2 - Budapest - Budapest TISSOT ITT 10:00 AM LIVE Sunday, May 8 Giro d’Italia Stage 3 - Kaposvár - Balatonfüred 10:00 AM LIVE Tuesday, May 10 Giro d’Italia Stage 4 - Avola - Etna-Nicolosi (Rif. Sapienza) 10:00 AM LIVE Wednesday, May 11 Giro d’Italia Stage 5 - Catania - Messina 9:00 AM LIVE Thursday, May 12 Giro d’Italia Stage 6 - Palmi - Scalea (Riviera dei Cedri) 10:00 AM LIVE Friday, May 13 Giro d’Italia Stage 7 - Diamante - Potenza 10:00 AM LIVE Saturday, May 14 Giro d’Italia Stage 8 - Napoli - Napoli (Procida Capitale Italiana della Cultura) 10:00 AM LIVE Sunday, May 15 Giro d’Italia Stage 9 - Isernia - Blockhaus 10:00 AM LIVE Tuesday, May 17 Giro d’Italia Stage 10 - Pescara - Jesi 10:00 AM LIVE Wednesday, May 18 Giro d’Italia Stage 11 - Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 10:00 AM LIVE Thursday, May 19 Giro d’Italia Stage 12 - Parma - Genova 10:00 AM LIVE Friday, May 20 Giro d’Italia Stage 13 - Sanremo - Cuneo 10:00 AM LIVE Saturday, May 21 Giro d’Italia Stage 14 - Santena - Torino 10:00 AM LIVE Sunday, May 22 Giro d’Italia Stage 15 - Rivarolo Canavese - Cogne 10:00 AM LIVE Tuesday, May 24 Giro d’Italia Stage 16 -Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) 10:00 AM LIVE Wednesday, May 25 Giro d’Italia Stage 17 - Ponte di Legno - Lavarone 10:00 AM LIVE Thursday, May 26 Giro d’Italia Stage 18 - Borgo Valsugana - Treviso 10:00 AM LIVE

AVAILABLE NATIONWIDE IN THE UNITED STATES VIA TRADITIONAL AND OTT SERVICES

CHANNEL TRADITIONAL CABLE & SATELITE STREAMING SERVICES OVER-THE-AIR beIN SPORTS YouTube TV beIN SPORTS Charter, Dish, Verizon Fios, Cox, Liberty, Mediacom, RCN, Atlantic Broadband, and Claro TV, among others SlingTV, FuboTV, and Fanatiz beIN SPORTS en Español Charter, Dish, Verizon Fios, Cox, Liberty, Mediacom, RCN, Atlantic Broadband, and Claro TV, among others SlingTV, FuboTV, and Fanatiz beIN SPORTS CONNECT Charter, Dish, Verizon Fios, Cox, Liberty, Mediacom, RCN, Atlantic Broadband, and Claro TV, among others SlingTV, FuboTV, and Fanatiz beIN SPORTS XTRA The Roku Channel, YouTube TV, Samsung TV Plus (1163), XUMO TV (746), Plex, Pluto TV, Fanatiz, fuboTV, KlowdTV, Redbox, IMDb, TiVo, Vizio, Canela TV, and SportsTV.

Over-the-air stations including Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Dallas - Fort Worth, Houston, San Jose - San Francisco - Oakland, Atlanta, Miami - Fort Lauderdale, San Diego, Salt Lake City, Hartford, Columbus, Las Vegas, and Austin, among others

beIN SPORTS XTRA en Español fuboTV, PlutoTV, The Roku Channel, Vizio, XUMO TV, Fanatiz, ViX, KlowdTV, Canela TV, and SportsTV. Over-the-air stations including Los Angeles, Philadelphia, Dallas – Fort Worth, Houston, and Atlanta, among others.



For more information, visit www.beinsports.com. Follow us on Instagram @beinsportsusa, on Twitter @beINSPORTSUSA and/or @ESbeINSPORTS and like us on Facebook beIN SPORTS USA for breaking news and real-time updates.